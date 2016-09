Solidaritätsanzeige Aufruf der Gewerkschaften: Keine AfD in die Berliner Bezirke! Details Kategorie: Berlin Veröffentlicht: 13. September 2016 Wir dokumentieren nachstehend einen Aufruf Berliner Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter zu den Wahlen am kommenden Sonntag: Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, die sogenannte Alternative für Deutschland, AfD, ist in den letzten Monaten in eine Reihe von Parlamenten gewählt worden, auch in Berlin wird die rechtspopulistische Partei aller Voraussicht nach ins Abgeordnetenhaus und in die Bezirksverordnetenversammlungen einziehen. Viele Menschen wählen die AfD weniger aus Überzeugung als aus Protest. Anders als bei den bisherigen Wahlen wird die AfD jedoch in den Berliner Bezirken bei einem hohen Stimmenanteil auch Stadträtinnen und Stadträte stellen. Sie werden in den Bezirken quasi Regierungspartei. Das bedeutet, AfD-Vertreterinnen und -Vertreter werden unter Umständen für Schulen, Bürgerämter oder Sozialämter zuständig. Die AfD hat entweder keine Konzepte oder Konzepte, die die soziale Spaltung Berlins verschärfen werden. Die AfD will öffentliche Wohnungen weiter privatisieren. Wir brauchen aber mehr, nicht weniger Investitionen in öffentlichen Wohnraum zu bezahlbaren Mieten. Die AfD ist gegen „staatliche Lohnfestsetzung“, also gegen Mindestlöhne. Wir brauchen aber mehr, nicht weniger effektive Kontrollen in den von den Bezirken mit getragenen Jobcentern, um gegen sittenwidrige Löhne vorzugehen. Die AfD spricht sich für eine „differenzierte Schullandschaft“ aus und ist somit gegen Integrierte Sekundarschulen und für die Einführung von sog. „Praxisschulen“ -, also die Wiedereinführung von Hauptschulen. Die AfD will die betriebliche Mitbestimmung einschränken statt ausweiten. Bezirksstadträte, die in den Arbeitsagenturen mitwirken, müssen jedoch darauf achten, ob z.B. bei Entlassungsanzeigen die Mitbestimmung beachtet wurde. Jede Stimme für die AfD in den Bezirken bedeutet direkten Einfluss der Partei auf die Bezirkspolitik. Die Politik der AfD ist gegen die Interessen von Beschäftigten und gefährdet den sozialen Zusammenhalt. Deshalb sagen wir: AFD-STADTRÄTE: NEIN, DANKE! Diesen Aufruf haben unterzeichnet: Perschewski, Rainer, DGB Kreisverband Neukölln, Sprecher EVG-BG Berlin

Seifert, Robert, DGB Kreisverband, Treptow-Köpenick, Vorsitzender

Küster, Bettina, DGB Kreisverband, Treptow-Köpenick

Timm, Uwe, DGB Kreisverband Tempelhof-Schöneberg, Vorsitzender

Blumenthal, Mirjam, DGB Kreisverband Neukölln, Vorsitzende

Poetzsch, Dagmar, DGB Kreisverband Ost, Vorsitzende

Ulbrich, Wolfhart ver.di Ortsverein Ost Vorsitzender Quelle: EVG Ortsverband Berlin / RedGlobe