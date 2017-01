Solidaritätsanzeige Feministische Partei will Cem Özdemir nicht Drucken Details Kategorie: Frauen Veröffentlicht: 11. Januar 2017 Cem Özdemir, Chef von Bündnis 90 / Die Grünen, erklärte am 4. Januar in einem Interview mit dem ZDF-»Heute Journal«, er sei »Vorsitzender einer Frauenrechtspartei, einer feministischen Partei«. Das weist die Feministische Partei Die Frauen per Pressemitteilung zurück: »Um möglichen Missverständnissen vorzubeugen, möchte die Bundessprecherinnenrunde der Feministische Partei Die Frauen folgendes klarstellen: Cem Özdemir ist NICHT Vorsitzender der Feministischen Partei Die Frauen.« Weiter heißt es in der Pressemitteilung: »Die Feministische Partei Die Frauen hat keine Vorsitzende, sondern einen Vorstand bestehend aus gleichberechtigten Bundessprecherinnen. Sie ist derzeit die einzige Partei in Deutschland, die das ›feministische Partei‹ im Namen trägt.« Homepage: www.feministischepartei.de/startseite.html Ähnliche Beiträge