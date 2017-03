Schlappe für Wilders

Prognose des niederländischen Rundfunks NOS. Quelle: Hier klicken

Bei den Parlamentswahlen in den Niederlanden hat der rechte Hetzer Geert Wilders mit seiner »Partei für die Freiheit« (PVV) Nachwahlbefragungen zufolge eine Schlappe erlitten. Hatte es in früheren Umfragen noch so ausgesehen, als ob die PVV stärkste Kraft im Parlament werden könnte, liegt Wilders nun mit prognostizierten 19 Sitzen (6,2 % der Stimmen) nach Sitzen gleichauf mit den Linksliberalen der D66 (14,9%) und den Christdemokraten der CDA (10,7%). Stärkste Partei bleibt die rechtsliberale VVD von Ministerpräsident Mark Rutte mit 31 Sitzen und 31,7 Prozent der Stimmen.

Die Sozialdemokraten der PvdA, bisher als Koalitionspartner Ruttes Teil der Regierung, erlebten der Prognose zufolge ein historisches Desaster. Sie stürzten von bislang 35 auf nur noch neun Sitze ab – nach Prozenten von 25,6 auf 7,7 Prozent. Damit liegen sie künftig hinter der linken Sozialistischen Partei (SP), die sich trotz Stimmenverlusten von 6,8 auf 5,2 Prozent mit 14 Sitzen parlamentarisch halten konnte. Mit drei Sitzen erstmals im Parlament vertreten ist die antirassistische Denk. Großer Gewinner auf der linken Seite des politischen Spektrums sind die Grünen (GroenLinks), die sich von vier auf 16 Sitze und von 3,8 auf 10,9 Prozent verbessern konnten.

Quelle: NOS / RedGlobe