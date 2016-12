Solidaritätsanzeige Winterliche Solidarität in Wien Drucken Details Kategorie: Österreich Veröffentlicht: 22. Dezember 2016 Foto: Anadolu NewsblogTrotz eisiger Kälte fand am gestern Mittwochnachmittag im Zentrum der österreichischen Hauptstadt Wien eine Solidaritätsaktion für die inhaftierten Mitglieder der türkischen Band Grup Yorum statt. Nahe der Oper wurde ein Infotisch aufgebaut, an dem es Informationen über den Ausnahmezustand in der Türkei, die jüngst erfolgte Verhaftung der Rechtsanwältin Barkin Timtik und über die Repression gegen die revolutionäre Musikgruppe Grup Yorum gab. Die Musiker werden durch das türkische Regime im Gefängnis festgehalten, die Gruppe lässt sich trotzdem nicht zum Schweigen bringen. Auf Plakaten wurde über die Folter an Gefangenen berichtet, die erst kürzlich wieder vom türkischen Justizminister geleugnet wurde. Während der Aktion wurden Hunderte Flugblätter verteilt und Unterschriften gesammelt. Begleitet wurde die Kundgebung die gesamte Zeit über durch die Musik von Grup Yorum. In der letzten halben Stunde gab es die Lieder sogar live, gespielt von einer Solidaritätsgruppe iranischer und österreichischer Musiker. Ähnliche Beiträge