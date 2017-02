Solidaritätsanzeige Grazer Kommunisten bleiben zweitstärkste Kraft Drucken Details Kategorie: Österreich Veröffentlicht: 05. Februar 2017 Foto: Elke Kahr / FacebookBei den Gemeinderatswahlen in Graz hat die Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) ihren Platz als zweitstärkste Kraft in der Stadt behaupten können. Bei gestiegener Wahlbeteiligung verteidigte die Mannschaft um Vizebürgermeisterin Elke Kahr ein Ergebnis von mehr als 20 Prozent der abgegebenen Stimmen. Auf graz.at kommentierte Kahr dies am Sonntagabend: »Wir freuen uns riesig über dieses Ergebnis. Ich habe mir gewünscht, dass wir die 20 Prozent erreichen und zweitstärkste Partei in Graz sind. Es liegt nun an der stärksten Partei, auf die anderen zuzugehen. Wir verweigern Gespräche sicher nicht.« Nach Auszählung von 65 Prozent der Stimmen lag die KPÖ bei 20,29 Prozent, was einem prozentualen Rückgang von 0,43 Prozentpunkten entspricht, in absoluten Zahlen jedoch einen Zugewinn an Stimmen bedeutet. Stärkste Partei blieb die konservative ÖVP mit 37,49 Prozent. Hinter der KPÖ liegt die ultrarechte FPÖ mit 16,68 Prozent. Auf dem vierten Platz folgen die Sozialdemokraten der SPÖ 10,37 Prozent, nur knapp vor den Grünen mit 10,02 Prozent. Mirko Messner, Bundessprecher der KPÖ, gratulierte den Grazer Genossen nach der ersten Hochrechnung zu ihrem »politisch wertvollen« Ergebnis: »Die Grazerinnen und Grazer haben das konsequente soziale Engagement der KPÖ-Gemeinderatsfrak­tion und ihre Wohnpolitik auf eindrucksvolle Weise belohnt. Bei höherer Wahlbeteiligung hat die KPÖ tausende Stimmen dazugewonnen und hält ihren zweiten Platz. Sie bleibt auch für die kommenden Jahre eine fixe und verlässliche Größe in der Stadtpolitik und soziale Opposition. Im Namen des Bundesvorstands gratuliere ich herzlich Elke Kahr und allen, die dazu beigetragen haben.« Quellen: graz.at, KPÖ / RedGlobe Ähnliche Beiträge