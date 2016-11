Solidaritätsanzeige Freiheit für Grup Yorum! Drucken Details Kategorie: Türkei Veröffentlicht: 24. November 2016 In der Türkei sind in der Nacht zum Donnerstag acht Mitglieder der linken Musikgruppe Grup Yorum verhaftet worden. Wie das linke Anwaltsbüro HHB über Twitter mitteilte, wurden Ali Araci, Inan Altin, Selma Altın, Sultan Gökcek, Firat Kil, Dilan Poyraz, Helin Bölek und Abdullah Özgü bei einer Razzi in dem von ihnen genutzten Idil-Kulturzentrum in Istanbul festgenommen. Es ist bereits die zweite Inhaftierung der Künstler innerhalb einer Woche. In einer von der türkischen Nachrichtenagentur Bianet zitierten Stellungnahme erklärte der Anwalt der Gruppe, Aytac Ünsal, dass neben den Bandmitgliedern auch vier anwesende Arbeiter verhaftet worden seien. Die Polizei habe gesetzeswidrig gehandelt, da sie keinen Durchsuchungsbefehl habe vorweisen können. Offenbar wird den Künstlern Mitgliedschaft in einer verbotenen Vereinigung vorgeworfen. Grup Yorum war 2014 und 2016 zu Gast bei der Rosa-Luxemburg-Konferenz sowie im vergangenen Juli beim UZ-Pressefest in Dortmund. Beide Auftritte in diesem Jahr wurden auch von der deutsche Bundesregierung behindert, die einer Reihe von Bandmitgliedern die Einreise nach Deutschland untersagte. Wir fordern die sofortige Freilassung der Mitglieder von Grup Yorum und aller politischen Gefangenen in der Türkei! Quelle: Rosa-Luxemburg-Konferenz / RedGlobe Ähnliche Beiträge