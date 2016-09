Solidaritätsanzeige Donezk und Lugansk erklären einseitige Waffenruhe Details Kategorie: Ukraine Veröffentlicht: 14. September 2016 Flagge der Volksrepublik Donezk. Grafik: Elevatorrailfan - CC BY-SA 4.0 Wikimedia CommonsDie Oberhäupter der international nicht anerkannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk haben eine einseitige Feuereinstellung mit Beginn vom 15. September um 00.00 Uhr verkündet. Allen Abteilungen der Volkswehr von Lugansk und Donezk ist in diesem Zusammenhang auch untersagt worden, das Feuer zu eröffnen, wenn sie durch die ukrainische Armee und Nationalgarde angegriffen werden. Das russische Außenministerium in Moskau erklärt dazu: »Wir halten diese Entscheidung für einen wichtigen konkreten Schritt zur Festigung des ›Regimes der Stille‹, das die Seiten am 1. September zum neuen Schuljahr ausgerufen hatten, zur Stabilisierung der Situation im Konfliktraum und zur friedlichen Regelung in der Südostukraine im Sinne der Minsker Vereinbarungen. Angesichts der von ukrainischen Vertretern im Laufe einer Videokonferenz der Kontaktgruppe am 13. September bestätigten Absicht zur Festigung des Regimes der Feuereinstellung rufen wir Kiew auf, auf die Initiative Donezks und Lugansks entsprechend zu reagieren, damit die Waffenruhe an der Trennungslinie langfristig wird und den Weg zur Förderung des Friedens und der Stabilität in der Region frei macht. Wir rechnen damit, dass unsere Partner im ›Normandie-Format‹ diesen Schritt unterstützen, während die OSZE-Beobachtermission ihren praktischen Beitrag zur Waffenruhe leisten wird.« Quelle: Russisches Außenministerium / RedGlobe Ähnliche Beiträge