Politische Erklärung der X. Guerillakonferenz der FARC-EP Details Kategorie: Kolumbien Veröffentlicht: 25. September 2016 Der Krieg ist vorbei, lasst uns alle Frieden bauen! Die Delegierten Guerilleras und Guerilleros aller Strukturen der FARC-EP im gesamten Staatsgebiet und die aus den Tiefen Kolumbiens kamen, versammelt in der X. Konferenz, die vom 17. bis zum 23. September dieses Jahres in Brisas del Diamante in den Savannen des Yarí stattfand, senden an das kolumbianische Volk und die Gesellschaft im allgemeinen unseren brüderlichen und herzlichen Landesgruß. Zur gleichen Zeit erklären wir, dass: Wir haben eine schöne und transzendentale Konferenz inmitten einer breitesten demokratischen Beteiligung und Kameradschaft durchgeführt, die die Kohärenz und die innere Einheit unserer Organisation bekräftigten hat. Wir heben die fruchtbare und die aktive Beteiligung unserer weiblichen Kämpferinnen und jungen politischen Kader hervor. Nach einer sehr nachdenklichen Diskussion über die Vereinbarungen von Havanna, Kuba, Territorium des Friedens, durchgeführt zwischen der FARC-EP und der Regierung Kolumbiens für die Beendigung des Konflikts und den Aufbau eines stabilen und dauerhaften Frieden, die Konferenz, unser höchstes Entscheidungsgremium, hat sie in ihrer Gesamtheit genehmigt und weist alle Strukturen der Blöcke, und Fronten, an unsere Befehlshaber, Guerillakämpfer, Milizionäre und alle farianischen Militanten an, dass diese angenommen und respektiert wird. Damit haben wir unsere uneingeschränkte Verpflichtung für die Erfüllung aller gebilligt, was vereinbart wurde. Ebenso erwarten wir von der Regierung mit der gebotenen Korrespondenz zu handeln. Wir sind davon überzeugt, dass das endgültige Abkommen für die Öffnung eines politischen Übergangs zur Transformation der kolumbianischen Gesellschaft, für seine wirkliche Demokratisierung und die Verwirklichung seiner Rechte ein großes Potential enthält, und vor allem für das gute Leben und das Wohlergehen der bescheidenen Frauen und Männer auf dem Land und in den Städten, die der Arbeiterklasse, der ethnischen Gruppen, Indigene und Personen afrikanischer Herkunft, die LGBTI-Bevölkerung und vor allem für die Jugend und unsere zukünftigen Generationen. Wir fordern sie auf, die Vereinbarungen zu umarmen und zu schützen, sie zu der ihren zu machen und deren Umsetzung zu begleiten und zu verlangen. Mit gemeinsamen Anstrengungen werden wir die gemeinsamen Ziele der Konsolidierung die Aussicht auf einen Frieden mit sozialer Gerechtigkeit, die nationale Aussöhnung und fortschrittliche Demokratie für das neue Kolumbien erreichen. Die endgültige Vereinbarung in Havanna, Kuba, enthält die minimalen Notwendigkeiten um dem politischen Weg unserer historischen Bestrebungen Kontinuität zu verleihen, um die bestehende gesellschaftliche Ordnung zu transformieren. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, alle notwendigen Verfügungen für den Übergang von unserer politisch-militärischen Struktur hin zu einer neuen politischen Partei, deren Gründungskongress spätestens bis zum Mai 2017 verwirklicht wird, zu vereinbaren, wenn die Vereinbarungen umgesetzt werden, so dem zugestimmt wurde. Es wird die Funktion der Partei sein, unsere strategischen politischen Zwecke für die soziale Konstruktion von Macht für das Volk fortzusetzen. Die Konferenz ermächtigt die nationale Führung der FARC-EP ein Plenum des Zentralen Generalstabs einzuberufen und die Erweiterung der neuen Richtung zu definieren und dass sie verantwortlich sind, den Kongress vorzubereiten, das politische Programm, die Statuten und die politische Linie sowie die organisatorischen und betrieblichen Bedingungen.IMG_2016-09-23_192341.jpg Wir sind verpflichtet, unsere ganze Kraft und Energie für die Einheit der fortschrittlichen, demokratischen und revolutionären Sektoren des Landes, sowie der politischen und sozialen Bewegungen, der vielen multiplen Sektoren und nachtragenden Organisationen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene zur Verfügung zu stellen. Wir wollen ein Teil einer großen nationalen Konvergenz sein, die das Spektrum der sozialen und populären Kämpfe unterstützt, dass sich für echte politische, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Demokratisierung des Landes einsetzt und dessen Plattform, organisatorischer Grundlagen und Koordination das Ergebnis einer kollektive Ausarbeitung sein muss. Die große Konvergenz muss die Fähigkeit haben, soziale, politische und Volksmacht von unten aufzubauen und zugleich mit der Macht des Staates, in den institutionellen Räumen der Wahl und Repräsentation, zu streiten. Wir werden für eine neue Regierung des Friedens und der nationalen Aussöhnung durch die Festlegung eines Mindestprogramm arbeiten, dass sich auch für die Durchführung der endgültigen Vereinbarung verpflichtet und die dringendsten sozialen Bestrebungen in der unmittelbaren Zukunft für die Bevölkerung beinhaltet. Wir rufen dazu auf in die Wirklichkeit umzusetzen das sogenannte „an alle Parteien, politischen und sozialen Bewegungen und alle lebendigen Kräfte des Landes eine wichtige nationale politische Einigung zu erwirken, die Reformen und notwendigen institutionellen Anpassungen zu definieren, um den Herausforderungen des Friedens gerecht zu werden, einen neuen Rahmen für das politische und soziale Zusammenleben zu initiieren", wie es in der Schlussvereinbarung angegeben ist. Die günstigen Bedingungen für diesen Zweck sind in dem Impuls zu einem offenen Verfassungsprozess, der zur Einberufung und Realisierung einer konstituierenden Nationalversammlung führt. Der Krieg ist vorbei, lasst uns alle Frieden bauen! Brisas del Diamante, Savannen des Yari, 23. September 2016 Quelle: FARC-EP / RedGlobe