Solidaritätsanzeige ELN und Regierung Kolumbiens verhandeln öffentlich Details Kategorie: Kolumbien Veröffentlicht: 11. Oktober 2016 Die Nationale Befreiungsarmee (ELN) und die Regierung Kolumbiens haben am Montag im venezolanischen Außenministerium den Beginn der öffentlichen Phase ihrer Friedensverhandlungen angekündigt. Wir dokumentieren nachstehend in eigener Übersetzung das von beiden Seiten sowie den internationalen Vermittlern unterzeichnete Kommuniqué, Wir, die Delegationen der Nationalen Regierung und der ELN haben vereinbart: Am 27. Oktober in Quito, Ecuador, die öffentliche Verhandlungsrunde zu eröffnen. Die Gesprächsagende wird mit Punkt 1 – Beteiligung der Gesellschaft am Aufbau des Friedens – begonnen. Zusätzlich wird an dem Unterpunkt 5f – Humanitäre Aktionen und Dynamiken – gearbeitet. Beginn des Prozesses der Freilassung der Entführten / Verhafteten mit 2 Fällen vor dem 27. Oktober. Zudem wird jede Seite mit diesem Datum weitere Aktionen und humanitäre Dynamiken in Gang setzen, um ein für den Frieden günstiges Klima zu schaffen. Wir danken der Bolivarischen Republik Venezuela für die Gastfreundschaft, die sie uns bei der Entwicklung der Treffen erwiesen hat, die zu diesem Abkommen geführt haben, sowie den weiteren Garantieländern Ecuador, Kuba, Chile, Norwegen und Brasilien für ihre Begleitung und für die Unterstützung Kolumbiens auf der Suche nach Frieden. Für die Regierung Kolumbiens

Mauricio Rodríguez, Chef der Delegation

MG(r) Eduardo Herrera Berbel

José Noé Ríos

Julián Arévalo Für die Nationale Befreiungsarmee

Pablo Beltrán, Chef der Delegation

Aureliano Carbonel

Gustavo Martínez

Bernardo Téllez

Consuelo Tapias Für die Regierung der Bolivarischen Republik Venezuela

Ramón Rodríguez Chacín

Carola Martínez Für die Regierung der Republik Ecuador

Juan Meriguet Für die Regierung der Republik Kuba

Rodolfo Benítez Verson

Abel García Für die Regierung der Republik Chile

Raúl Vergara Meneses

Luis Maira Für die Regierung des Königreichs Norwegen

Torleif Kveim Für die Regierung der Föderativen Republik Brasilien

José Solla Quelle: ELN Voces / Übersetzung: RedGlobe