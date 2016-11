Kondolenzbuch für Fidel

Die Botschaft der Republik Kuba in Berlin teilt mit, dass aus Anlass des Todes des Comandante en Jefe der Kubanischen Revolution, Fidel Castro, in der diplomatischen Vertretung ein Kondolenzbuch ausgelegt wird. Die Möglichkeit, sich in der Kanzlei der Botschaft in der Stavangerstr. 20, 10439 Berlin, in das Kondolenzbuch einzutragen, besteht von Montag, 28. November 2016, bis Freitag, 2. Dezember 2016, jeweils von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.00 Uhr.