Venezuela wählt 2017

Details Kategorie: Venezuela Veröffentlicht: 18. Oktober 2016 In Venezuela werden Ende des ersten Halbjahrs 2017 die Gouverneure und Regionalparlamente der Bundesstaaten gewählt. Diesen Termin nannte die Präsidentin des Nationalen Wahlrats (CNE), Tibisay Lucena, am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Caracas. Damit beendete sie lange Spekulationen in Venezuela, denn eigentlich hätte die Abstimmung bereits Ende dieses Jahres stattfinden müssen. Offenbar dominierte die Diskussion um das von der Opposition geforderte Amtsenthebungsreferendum gegen Präsident Nicolás Maduro jedoch die Arbeit des Gremiums derart, dass man den Termin stillschweigend verschob. Sollte es der Opposition gelingen, Ende Oktober die geforderten Unterschriften von 20 Prozent aller Wahlberechtigten in Venezuela zu sammeln, soll das Referendum offenbar im ersten Quartal des kommenden Jahres stattfinden. Im offiziellen Plan des CNE spielt es bislang keine Rolle. Parteien, die vor den Regionalwahlen interne Vorwahlen durchführen wollen, können das nach den Plänen des CNE im März oder April 2017 tun. Die entsprechenden Anträge müssen Anfang Februar gestellt werden. Ende 2017 sollen dann zudem Kommunalwahlen stattfinden. Quelle: VTV / RedGlobe