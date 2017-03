Solidaritätsanzeige ALBA-Gipfel zu Ehren von Hugo Chávez Drucken Details Kategorie: Venezuela Veröffentlicht: 05. März 2017 Nicolás Maduro bei der Eröffnung des Gipfeltreffens. Screenshot: VTVAm heutigen Sonntag jährt sich zum vierten Mal der Tod des venezolanischen Präsidenten Hugo Chávez. Aus diesem Anlass sind die Staats- und Regierungschefs der von Chávez und seinem kubanischen Amtskollegen Fidel Castro begründeten Bolivarischen Allianz für die Völker Unseres Amerikas (ALBA) in Caracas zu einem Gipfeltreffen zusammengekommen. Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro begrüßte unter anderem Kubas Präsidenten Raúl Castro, Boliviens Regierungschef Evo Morales, Nicaraguas Staatschef Daniel Ortega und dem Premierminister von St. Vincent und den Grenadinen, Ralph Gonsalves. Maduro würdigte in seiner Ansprache zur Eröffnung des Gipfeltreffens die ALBA als eine Integration im Interesse der sozialen Gleichheit der Völker. Chávez und Castro hatten die ALBA Ende 2004 bei einem Gipfeltreffen gegründet. Heute gehören dem antiimperialistischen Staatenbund Antigua und Barbuda, Bolivien, Kuba, Dominica, Ecuador, Grenada, Nicaragua, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen sowie Venezuela an.



Quellen: Prensa Latina, ALBA-TCP / RedGlobe

