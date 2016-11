Solidaritätsanzeige Stimmen zum Wahlausgang in den USA Drucken Details Kategorie: USA Veröffentlicht: 09. November 2016 Wir sammeln nachstehend Stellungnahmen zum Ergebnis der Präsidentschaftswahlen in den USA, die offenbar der republikanische Kandidat Donald Trump gewonnen hat: "Niedergetrumpelt" - Redakteur bei #Springer will ich sein. 8:51, schwer einen im Tee und tippen. #USWahl2016 pic.twitter.com/SILUGdFsk1 — Lower Class Magazine (@LowerClassMag) November 9, 2016 Seattle Background Checks Jubel bei den Faschisten: Marine LePen gratuliert Donald Trump: Félicitations au nouveau président des Etats-Unis Donald Trump et au peuple américain, libre ! MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 9, 2016 Seattle Background Checks Alberto Garzón, Generalkoordinator der Vereinten Linken (IU) Spanien: »Es scheint, dass Trump der nächste Präsident der Vereinigten Staaten sein wird. Ein exzentrischer, ausländerfeindlicher und machistischer Multimillionär. Die Liberalen zerreißen nun ihre Kleidungsstücke – oder sagen zumindest, dass sie es tun –, aber Trump ist das Symptom der neoliberalen Globalisierung. Seine Botschaft richtet sich an ein klares Ziel: die in der Krise verarmte Mittelschicht, die zum Opfer der Globalisierung gewordenen Volksschichten und generell jeder Bürger, der das Establishment über hat. Vor allem die Demokratische Partei hat es Trump leicht gemacht. Hillary Clinton, eine Kriegsverbrecherin und zudem ein Symbol der politischen Klasse, zur Kandidatin zu wählen, war das selbe, wie Trump zum Präsidenten zu wählen. Der einzige, der ihnen entgegentreten konnte, war ein gegen die neoliberale Globalisierung auftretender Kandidat, Bernie Sanders. Schlußendlich ist die einzige Form, dem Faschismus entgegenzutreten, von links ohne Überheblichkeit, ohne Lügen, aber mit einem Projekt der Hoffnung mit der Arbeiterklasse zu sprechen. Das ist auch hier unsere Aufgabe.« Gratulation an das US-Amerikanische Wahlvolk. Der zur Barbarisierung des Spätkapitalismus passende Kandidat wurde gewählt. #USwahl16 — Lower Class Magazine (@LowerClassMag) November 9, 2016 Seattle Background Checks Ähnliche Beiträge