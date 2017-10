Solidaritätsanzeige DGB gibt nach: Antifa-Kongress im Münchner Gewerkschaftshaus Drucken Details Kategorie: Antifa Veröffentlicht: 21. Oktober 2017 Der DGB Bayern akzeptiert nun doch die Durchführung des Antifa-Kongresses im Gewerkschaftshaus München. Der Gewerkschaftsbund verbreitete heute eine Stellungnahme, die wir nachstehend dokumentieren: Nach intensiven internen Debatten und der Vermittlung durch die DGB Jugend Bayern ist der DGB Bayern in einen konstruktiven Dialog mit den Veranstaltern des antifaschistischen Kongresses eingetreten. Diese haben sich in einer Erklärung klar von Gewalt abgegrenzt und ihre Intentionen für den Kongress noch einmal dargelegt. Auf dieser Grundlage hat der DGB Bayern beschlossen, dass der Kongress wie geplant im Münchner Gewerkschaftshaus stattfinden kann. In der Diskussion um den Kongress ist es zu erheblichen Missverständnissen gekommen. Wir verstehen die Verärgerung darüber. Das Angebot von Alternativräumen durch den DGB war nie als eine Absage der Veranstaltung oder gar als Signal gegen antifaschistisches Engagement gedacht. Der DGB Bayern hofft, dass von dieser Veranstaltung ein starker Impuls für demokratisches Engagement gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Rechtspopulismus ausgeht. Hetze von rechtsextremer Seite gegen solches Engagement werden wir uns klar entgegenstellen. Quelle: DGB Bayern / RedGlobe Ähnliche Beiträge

