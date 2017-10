Solidaritätsanzeige WBDJ kritisiert reaktionäre Elemente bei Weltfestspielen Drucken Details Kategorie: Russland Veröffentlicht: 19. Oktober 2017 Wir dokumentieren nachstehend eine Erklärung des Weltbundes der Demokratischen Jugend (WBDJ) zu den Aktivitäten reaktionärer Kräfte bei den derzeit in Sotschi stattfindenden XIX. Weltfestpielen der Jugend und Studenten: Der WBDJ erklärt, dass er nicht mit der Teilnahme reaktionärer Elemente an XIX. Weltfestspielen der Jugend und Studenten einverstanden ist. Er verurteilt außerdem den Versuch solcher Elemente, das vom dritten Internationalen Vorbereitungskomitee bestätigte Diskussionsprogramm einzuschränken und anzugreifen. Solche Stimmen haben keinen Platz in Diskussionen, die das Ziel haben, die Einheit der Jugend für gerechte Ideen zu stärken. Das Internationale Organisationskomitee und der WBDJ haben vorab zum Ausdruck gebracht, dass reaktionäre, faschistische oder zionistische Elemente keinen Platz bei diesem historischen Ereignis haben, das es seit 70 Jahren gibt. Die Ideen des Friedens, der Solidarität, der Freundschaft, des Antifaschismus und Antiimperialismus sind die Eckpfeiler der Festivalbewegung, und diese reaktionären Elemente stützen sich auf die diesen Ideen entgegengesetzte Seite. Der WBDJ ruft die fortschrittlichen und kämpferischen Teilnehmer der XIX. Weltfestspiele der Jugend und Studenten weiterhin dazu auf, am Diskussionsprogramm teilzunehmen und die Ideen der Festivalbewegung zu schützen. Unsere Worte werden die Unterstützung des Festivals für die Sache der Völker stärken, für die Befreiung Palästinas und die Selbstbestimmung der Westsahara – der letzten Kolonie Afrikas –, zusammen mit anderen Angelegenheiten in der Welt, in denen sie gegen imperialistische Aggressivität und Barbarei stehen. Quelle: WBDJ bei Facebook / Übersetzung: junge Welt Ähnliche Beiträge

