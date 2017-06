Solidaritätsanzeige Katalonien entscheidet am 1. Oktober Drucken Details Kategorie: Spanien Veröffentlicht: 09. Juni 2017 Die Katalanischen und Katalanen sollen am 1. Oktober über die Zukunft ihres Landes entscheiden. Der Ministerpräsident der noch zu Spanien gehörenden autonomen Region, Carles Puigdemont, gab heute in Barcelona diesen Termin und die genaue Fragestellung bekannt. Bei dem Referendum wird den Teilnehmern in katalanischer, spanischer und aranesischer Sprache die Frage vorgelegt: "Wollen Sie, dass Katalonien ein unabhängiger Staat in Form einer Republik wird?" Die Ankündigung wurde durch keine formelle Unterzeichnung eines Dekrets oder ähnliches begleitet. Trotzdem ist die Zeremonie ein weiterer Schritt hin zu einereinseitigen Unabhängigkeitserklärung durch Katalonien, nachdem sich die spanische Regierung nach wie vor jeder Verhandlungslösung verweigert. Quelle: Ara / RedGlobe Ähnliche Beiträge

