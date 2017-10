Solidaritätsanzeige Madrid inhaftiert führende Vertreter der Unabhängigkeitsbewegung Drucken Details Kategorie: Spanien Veröffentlicht: 16. Oktober 2017 Die Audiencia Nacional – das spanische Sondergericht, das sich normalerweise mit »Terrorismus« beschäftigt – hat heute abend die Inhaftierung von zwei führenden Vertretern der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung angeordnet. Jordi Sánchez, der Präsident der Katalanischen Nationalversammlung (ANC), und Jordi Cuixart von der Kulturvereinigung Ómnium Cultural, sind wegen »aufrührerischen Verhaltens« angeklagt worden. Ihre Organisationen hatten die Großdemonstrationen der vergangenen Jahre organisiert. Zuletzt hatten am 11. September rund eine Million Menschen in Barcelona das Recht, frei zu entscheiden, und die Unabhängigkeit Kataloniens gefordert. Die beiden Aktivisten waren zuvor nach Madrid gereist und hatten sich der Anhörung gestellt. Obwohl offenkundig keine Verdunkelungsgefahr bestand, lehnte die Richterin auch die Zahlung einer Kaution ab. Sie sollen am 20. September Demonstranten angestachelt haben, die friedlich gegen Razzien der spanischen Polizei protestiert hatten. Zuvor hatte sich bereits der Chef der katalanischen Regionalpolizei Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, der Audiencia Nacional stellen müssen. Auch ihm wirft die Staatsanwaltschaft »aufrührerisches Verhalten« vor. Er soll verhindert haben, dass sich die ihm unterstellten Beamten an dem gewaltsamen Vorgehen von Guardia Civil und Nationalpolizei gegen das Referendum am 1. Oktober beteiligten. Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau protestierte über Twitter gegen die Inhaftierung der beiden Aktivisten. Es sei »barbarisch«, dass sie wegen des Organisierens friedlicher Demonstrationen in Vorbeugehaft genommen worden seien. Sie sprach der ANC und Ómnium ihre volle Solidarität aus. Für den morgigen Dienstag ruft die ANC für 12 Uhr zu Arbeitsniederlegungen und Protestkundgebungen vor den Betrieben auf. Um 19 Uhr sollen sich die Menschen schweigend vor den Delegacions, den Vertretungen der spanischen Zentralregierung in Barcelona und anderen Städten Kataloniens, versammeln. Ähnliche Beiträge

