Erklärung von TV3, Catalunya Ràdio und ACN zur drohenden Übernahme durch Madrid Drucken Details Kategorie: Spanien Veröffentlicht: 26. Oktober 2017 Die öffentlich-rechtlichen Medien Kataloniens, TV3, Catalunya Ràdio und Katalanische Nachrichtenagentur (ACN), haben eine gemeinsame Erklärung über die angekündigte Intervention der katalanischen öffentlichen Medien durch die Regierung Spaniens auf Grundlage des Artikels 155 der spanischen Verfassung veröffentlicht: Die öffentlich-rechtlichen katalanischen Sender, TV3 und Catalunya Radio, wurden im Jahr 1983 auf Grundlage eines Beschlusses aller politischen Kräfte im katalanischen Parlament gegründet, der Volksvertretung der wir seither dienen. Seit 34 Jahren berichten wir aus Katalonien und in katalanischer Sprache über alles, was hier und auf der ganzen Welt passiert, mit dem Bestreben maximaler Faktentreue und Vielseitigkeit, wodurch wir zu einer vorrangigen Informationsquelle geworden sind, sowohl im Nachrichtenbereich als auch in der Produktion guter Unterhaltungsprogramme. Dies hat uns auf den ersten Platz mit Bezug auf Einschaltquoten und Glaubwürdigkeit gebracht. Die Drohung eines Eingriffs der spanischen Regierung in die öffentlichen katalanischen Medien (die Katalanische Nachrichtenagentur ACN inbegriffen) bedeutet einen direkten Angriff auf die Bevölkerung und verletzt ihr Recht auf eine wahrheitsgetreue, objektive und ausgeglichene Information, ein Grundrecht jeglicher Demokratie. Schon die Tatsache, dass eine Regierung versucht, solche Medien beeinflussen oder kontrollieren zu wollen, ist der Beweis dafür, dass man es darauf anlegt, diese Grundrechte zu verletzen. Die Kontrolle des Staates ist ein unberechtigter Eingriff in die Freiheit der Presse. Diese Einmischung ist im Rahmen eines demokratischen Europas unakzeptabel, weil sie die Grundprinzipien der Europäischen Union sprengt. Quelle: TV3 / RedGlobe

