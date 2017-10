Solidaritätsanzeige Venezuela begeht 100. Jahrestag der Oktoberrevolution Drucken Details Kategorie: Venezuela Veröffentlicht: 15. Oktober 2017 Venezuela wird den am 7. November bevorstehenden 100. Jahrestag der russischen Oktoberrevolution feiern und Wladimir Iljitsch Lenin ehren. Das kündigte Venezuelas Präsident Nicolás Maduro im staatlichen Fernsehen VTV an. »Wir werden seine Ideen, seine Utopie, sein Werk aufgreifen und die historische Bedeutung der russischen Revolution hervorheben, die die Geschichte der Menschheit in ein Vorher und Nachher geteilt hat«, erklärte der Staatschef. »Ohne Zweifel müssen wir die Erinnerung an die erste Arbeiter- und Bauern-Revolution der Menschheitsgeschichte auffrischen«, bekräftigte Maduro. Am 7. November 1917 stürmten die Bolschewiki den Winterpalais in St. Petersburg und stürzten die Provisorische Regierung, die nach der Februarrevolution Anfang des Jahres die Macht übernommen hatte. Der Name bezieht sich darauf, dass der 7. November nach damaligem russischen Kalender der 25. Oktober war. Quelle: Portal ALBA / RedGlobe Ähnliche Beiträge